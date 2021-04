Covid Roma | la mappa dei contagi in tutti i quartieri di Roma | ecco la situazione aggiornata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono stati diramati il primo aprile scorso, quandoe il Lazio erano già in zona arancione da due giorni, i nuovi dati suinella Capitale, quartiere per quartiere. Il monitoraggio, pubblicato periodicamente, è realizzato dal SERESMI il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio., ladeiquartiere per quartiere Le mappe presentate descrivono l’incidenza cumulativa e la prevalenza giornaliera di casi-19 notificati al SERESMI (x 10,000 residenti) rappresentando le stime in valori crescenti secondo gradazione di colore. I dati riportati qui risalgono al 1 aprile 2021, ultimo aggiornamento del Seresmi. CLICCA QUI ...