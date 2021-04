Covid: India, contagi e decessi ai massimi da sei mesi (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova fiammata di contagi in India che registra il maggior numero di casi e di vittime degli ultimi sei mesi, con 89.129 nuovi infetti e 714 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i media locali ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Nuova fiammata diinche registra il maggior numero di casi e di vittime degli ultimi sei, con 89.129 nuovi infetti e 714 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i media locali ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Nel mondo superata la soglia di 130 milioni di casi di Covid Le infezioni sono stimate adesso in 130.267.898 e gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito con 30.609.691 contagi, davanti a Brasile, India, Francia, Russia, Regno Unito e Italia (3.

La tragica situazione brasiliana e la crisi di Bolsonaro Analisi dello stato di crisi sanitaria del Brasile e delle dimissioni in blocco dei massimi vertici militari del Paese in aperto contrasto con le scelte del Presidente Bolsonaro.

