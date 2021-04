Covid | allarme degli psichiatri | La mancanza di abbracci aumenta ansia e stress

(Di sabato 3 aprile 2021) Ladie contatto fisico, legata alle restrizioni per il contenimento dei contagi da-19,. A segnalare il fenomeno sono glialla vigilia di quella che sarà una nuova Pasqua all’insegna della distanza fisica. Primi studi scientifici americani documentano, infatti, gli effetti della cosiddetta “fame di pelle” in era: già dopo poche settimane senza stringere mani o dare, il 60%intervistati associa alla carenza di contatto fisico affettuoso un aumento dell’e dei disturbi del sonno e dell’umore. Per attenuare l’impatto delladigli esperti, pur ribadendo l’importanza del ...

Isolamento domiciliare, assenza di fisicità, stravolgimento della routine: il Covid-19 ha peggiorato la vita di chi…

La mancanza di contatto fisico e in particolare di abbracci, a causa del distanziamento anti contagio da Covid-19, aumenta ansia e stress. È l'ultimo allarme lanciato dagli psichiatri alla vigilia di ...