Covid: al laboratorio Cerba scoperta nuova variante (Di sabato 3 aprile 2021) Confermata la scoperta di una nuova variante del Covid in Italia: è stata osservata per la prima volta nel laboratorio Cerba di Milano diretto dal virologo Francesco Broccolo È stato depositato oggi sui database internazionali il sequenziamento completo del genoma di una nuova variante del virus Coronavirus, scoperta nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla taskforce coordinata dal… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Confermata ladi unadelin Italia: è stata osservata per la prima volta neldi Milano diretto dal virologo Francesco Broccolo È stato depositato oggi sui database internazionali il sequenziamento completo del genoma di unadel virus Coronavirus,nelHealthCare di Milano dalla taskforce coordinata dal… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - RedazioneLaNews : #Milano Coronavirus, scoperta in un laboratorio di Milano una variante finora sconosciuta - roberta_fasani : Arriva il primo studio sull'efficacia dei vaccini sulle varianti del Covid. Realizzato all'Ospedale San Matteo di P… -