(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Gentili cittadini, il numero degli attuali positivi è in numero di 34. Purtroppo, nell’arco di pochi giorni, tale cifra è praticamente raddoppiata.moltoperché il virus continua a circolare e perché vimolti“. Così in una nota il primo cittadino diMichele. “In più, – prosegue il– durante i prossimi giorni, avremo un fisiologico rallentamento nelletà di tamponamento che non ci consentirà di avere un quadro preciso e attuale dello stato epidemico.Senza dimenticare, poi, come queste giornate porteranno ad un maggiore incontro di persone. Chiedo caldamente ai miei concittadini di essere attenti e ...

anteprima24 : ** Covid ad #Airola, il sindaco Napoletano: 'Sono preoccupato, casi raddoppiati e focolai attivi' **… - user_tv : Covid, chiuso anche il Comune di Moiano. Casi in salita anche ad Airola e Bucciano

Oltre a questa donazione c'è stata anche quella da parte del supermercato Conad di Arpaia ednata da una idea di Giovanni Carola (non nuovo a questo tipo di iniziative) che ha consegnato ...I Cobas lavoratori stradali, anche per rispettare i protocolli, sono state ricevute presso la ...tutti da Napoli e provincia e per loro sarebbe più consono raggiungere il capannone die ...Aumentano i positivi ad Airola, da 17 a 30 in una settimana. Preoccupano i numeri dei positivi ad Airola. In sei giorni, le persone contagiate dal covid – 19 passano da diciassette a trenta. Si ...Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto in mattinata a palazzo Mosti, sede del Comune, “i poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo Chiaravalle”, un’associazione che ha donato 10.000 ...