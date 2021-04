Coppa del Re, fa festa la Real Sociedad che piega l’Athletic Bilbao con il rigore di Oyarzabal (Di sabato 3 aprile 2021) Nella finale della Coppa del Re, la Real Sociedad ha battuto per 1-0 l'Athletic Bilbao conquistando il trofeo per la terza volta nella storia. Al 63 ', l'unico gol è stato segnato dall'attaccante Mikel Oyarzabal, che ha trasformato un rigore per un fallo di Iñigo Martinez. La Real Sociedad ha vinto la Coppa di Spagna nel 1909 e nel 1987. La finale tra Athletic e la Real Sociedad avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, ma la partita è stata rinviata a causa della pandemia. L'Athletic giocherà anche nella finale di Coppa di Spagna in questa stagione. Il 17 aprile il club di Bilbao sfiderà per il titolo il Barcellona.caption id="attachment 1116663" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Nella finale delladel Re, laha battuto per 1-0 l'Athleticconquistando il trofeo per la terza volta nella storia. Al 63 ', l'unico gol è stato segnato dall'attaccante Mikel, che ha trasformato unper un fallo di Iñigo Martinez. Laha vinto ladi Spagna nel 1909 e nel 1987. La finale tra Athletic e laavrebbe dovuto svolgersi nel 2020, ma la partita è stata rinviata a causa della pandemia. L'Athletic giocherà anche nella finale didi Spagna in questa stagione. Il 17 aprile il club disfiderà per il titolo il Barcellona.caption id="attachment 1116663" align="alignnone" ...

