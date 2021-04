Benevento Parma 2-1 LIVE: Ionita riporta avanti i padroni di casa (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ciro Vigorito”, Benevento e Parma si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Parma 2-1 MOVIOLA 67? GOL Benevento – Corner di Caprari e stacco imperioso e vincente di Ionita. padroni di casa di nuovo in vantaggio 60? Gol annullato al Parma – Gagliolo segna di testa da corner, ma il Var annulla tutto per fuorigioco di Gervinho 55? GOL Parma – Montipò salva sul colpo di testa di Bani da corner, ma non può nulla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ciro Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 67? GOL– Corner di Caprari e stacco imperioso e vincente dididi nuovo in vantaggio 60? Gol annullato al– Gagliolo segna di testa da corner, ma il Var annulla tutto per fuorigioco di Gervinho 55? GOL– Montipò salva sul colpo di testa di Bani da corner, ma non può nulla ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - gabrielemajo : Post Edited: BENEVENTO – PARMA 2-1 (25’ST) MARCATORI: 23' PT GLICK 9' ST KURTIC 21' IONITA LA CRONACA LIVE A CURA DI - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? GOOOOL! La #Roma torna avanti con #Peres. In rete anche il #Benevento per il 2-1 sul #Parma ???? #SerieATIM LIVE!… - gabrielemajo : New post: GLI “ASPRILLAS” con Matteo Caselli e Dario Serventi / LIVE ULTIMI MINUTI E COMMENTO A CALDO DI BEN -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Parma Benevento Parma 1 - 1 LIVE: Kurtic pareggia i conti Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Benevento, Glik: 'Dobbiamo chiudere la partita, può succedere di tutto' Commenta per primo Kamil Glik , difensore del Benevento , parla nell'intervallo della partita con il Parma a Sky Sport : 'Sto bene fisicamente. Magari avrei avuto bisogno di un giorno di recupero in più, però sto cercando di dare il massimo. ...

Benevento-Parma, le formazioni ufficiali Goal.com Milan-Sampdoria 1-1, e l’Inter stasera può allungare Risultati (ventinovesima giornata): 3/4 ore 12.30 Milan-Sampdoria 1-1, ore 15 Atalanta-Udinese, Benevento-Parma, Cagliari-Verona, Genoa-Fiorentina, Lazio-Spezia, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma, ore 18 ...

Moviola Benevento Parma: l’episodio chiave del match L’episodio chiave della moviola del match tra Benevento e Parma, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa ...

Allo stadio Ciro Vigorito, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Commenta per primo Kamil Glik , difensore del, parla nell'intervallo della partita con ila Sky Sport : 'Sto bene fisicamente. Magari avrei avuto bisogno di un giorno di recupero in più, però sto cercando di dare il massimo. ...Risultati (ventinovesima giornata): 3/4 ore 12.30 Milan-Sampdoria 1-1, ore 15 Atalanta-Udinese, Benevento-Parma, Cagliari-Verona, Genoa-Fiorentina, Lazio-Spezia, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma, ore 18 ...L’episodio chiave della moviola del match tra Benevento e Parma, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Massa ...