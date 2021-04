Alessandra Amoroso annuncia “Piuma”, il nuovo singolo presto fuori (Di sabato 3 aprile 2021) Direttamente sui suoi canali social, Alessandra Amoroso ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Piuma” Alessandra Amoroso è pronta a tornare con un nuovo singolo. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante salentina sui suoi canali social. A sorpresa. “Leggeri come una Piuma, sul viso un sorriso grande. (Se vi va, nelle storie è disponibile un link per presalvare nuova musica e per avere la possibilità di partecipare a un evento in streaming)” ha scritto Amoroso in un post dell’1 aprile a corredo di una foto in cui in maiuscolo era riportata la stessa frase citata con delle piume mescolate tra i colori arancione e blu. La community è rimasta subito ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021) Direttamente sui suoi canali social,hato l’uscita di undal titolo “è pronta a tornare con un. Adrlo è stata la stessa cantante salentina sui suoi canali social. A sorpresa. “Leggeri come una, sul viso un sorriso grande. (Se vi va, nelle storie è disponibile un link per presalvare nuova musica e per avere la possibilità di partecipare a un evento in streaming)” ha scrittoin un post dell’1 aprile a corredo di una foto in cui in maiuscolo era riportata la stessa frase citata con delle piume mescolate tra i colori arancione e blu. La community è rimasta subito ...

