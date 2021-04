“Aggredito con un coltello”. Ferite e sangue sul viso, il figlio vip ridotto così: il video (Di sabato 3 aprile 2021) Come riferito dal tabloid britannico Daily Mail citato da Dagospia, un giudice ha emesso un ordine restrittivo contro un giovane nei confronti della sua ex fidanzata, che lo aveva accusato di averla aggredita sia fisicamente che verbalmente. L’ordine restrittivo è stato firmato lo scorso 14 gennaio, ma la notizia è venuta a galla solo ora, quando il sito TMZ ha pubblicato alcuni video privati che riprenderebbero una lite con tanto di aggressione, questa volta ai danni del ragazzo, ripresa proprio dal figlio del famoso attore di Hollywood. Nel filmato si vedono i due ragazzi litigare e poco dopo il giovane mostra il suo volto sporco di sangue e una ferita sulla fronte.



