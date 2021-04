Watch Dogs | Legion | update next gen a 60 frame in sviluppo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il terzo capitolo delle avventure degli hacker Ubisoft,, si prepara ad accogliere l’gen che introdurrà i 60al secondo Tra i franchise più popolari di casa Ubisoft, nonostante la sua giovane storia sia iniziata durante la scorsa generazione, troviamo sicuramente quello degli hacker protagonisti di, il terzo capitolo di questa fortunata serie. Il gioco, ambientato in un prossimo futuro, è un open world che permette di controllare praticamente qualsiasi personaggio presente nella mappa, e il nostro scopo sarà quello di combattere un regime fascista. Come vuole la tradizione Ubisoft, la produzione è destinata ad avere un corposo supporto post lancio, oltre che uno dei primi a ...

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, il producer di: Legion Lathieeshe Thillainathan e l'online director JP Cambiotti hanno parlato del futuro del gioco, rivelando che il team è attualmente al lavoro per introdurre la tanto attesa modalità ...Nel dicembre scorso, dopo la pubblicazione diLegion e Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci ha deliziato con un titolo che ha sorpreso il grande pubblico: Immortals Fenyx Rising . Quest'ultimo probabilmente per il publisher ...Il terzo capitolo delle avventure degli hacker Ubisoft, Watch Dogs: Legion, ha in cantiere l'update next gen per i 60 frame al secondo.Ubisoft conferma l'intenzione di portare Watch Dogs: Legion ai 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con una modalità dedicata.