Tre video incastrano Biot Nei 4 cellulari non ci sono i messaggi con la spia russa

sono tre i video ora in mano alla Procura di Roma in cui si vede il capitano di fregata Walter Biot, arrestato per spionaggio, fotografare di nascosto documenti militari classificati. Da quanto emerge dalle indagini condotte dai Carabinieri del Ros su delega del procuratore di Roma Michele Prestipino e della pm Gianfederica Dito, lo Stato Maggiore della Difesa, il 16 marzo scorso aveva installato una telecamera nell'ufficio del capitano di fregata. Ed è questa telecamera che ha ripreso Biot. Nei filmati si vede Biot che fotografa documenti cartacei o direttamente dal monitor del suo pc in tre diversi giorni: il 18, il 23 e il 25 marzo. Nell'ultimo video, quello del 25, l'ufficiale di Marina dopo aver scattato le foto, toglie la scheda di memoria dal cellulare, la infila in un ...

