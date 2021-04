Segno X fra Chievo Verona e Spal: la partita vista da me (Di venerdì 2 aprile 2021) Foto Maurilio Boldrini (Ac Chievo Verona) (Visited 1 times, 17 visits today) Notizie Simili: Pareggio a reti inviolate tra Chievo Verona e… Playoff Challenge: Nbv Verona ko, Piacenza vince al&... Leggi su veronaoggi (Di venerdì 2 aprile 2021) Foto Maurilio Boldrini (Ac) (Visited 1 times, 17 visits today) Notizie Simili: Pareggio a reti inviolate trae… Playoff Challenge: Nbvko, Piacenza vince al&...

Ultime Notizie dalla rete : Segno fra Segno X fra Chievo Verona e Spal: la partita vista da me Finisce in pareggio la 31esima giornata di serie B tra il Chievo Verona e la Spal. Tra Chievo Verona e Spal è parità. E' finita infatti 1 a 1 la sfida tra i gialloblù ed i ferraresi valida per la ...

