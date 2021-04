Russia | rogo in ospedale | ma il cardiochirurgo finisce di operare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia rogo

Affaritaliani.it

Ilprobabilmente è stato provocato da un cortocircuito, mentre uno speciale cavo elettrico è stato portato fino alla sala operatoria dall'esterno per consentire di completare l'intervento. 2 ...Ilnon era ancora spento e Fioretti già aveva in mente cosa fare: 'Datemi un capannone e ... ma anche in Francia, Inghilterra e. 'Era una persona riservata, dedita al lavoro e alla famiglia ...Roma, 2 apr. (askanews) -afp 11:55Immagini che arrivano dalla città russa di Blagoveshchenk, dove un incendio è scoppiato in ospedale proprio ...Due gli incendi, tra la serata di ieri e la notte, a Novoli e a Casarano: in questo secondo caso i carabinieri si sono inerpicati al primo piano con lenzuola imbevute di acqua. La casa è inagibile ...