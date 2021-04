Pirlo: “McKennie, Dybala e Arthur non convocati. Vedremo quando torneranno. Non voglio più parlarne” (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così in conferenza stampa parlato del caso della festa a casa di McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Dybala: “I tre giocatori coinvolti (McKennie, Arthur e Dybala, ndr) non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, Vedremo quando. Non voglio più avere a che fare con questo discorso”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così in conferenza stampa parlato del caso della festa a casa dia cui hanno partecipato anche: “I tre giocatori coinvolti (, ndr) non sonoper la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo,. Nonpiù avere a che fare con questo discorso”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : ?? #Juventus furiosa per la cena scoperta dai carabinieri alla quale potrebbe aver partecipato anche qualche altro… - ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - capuanogio : ?? #Arthur, #Dybala e #McKennie esclusi da #Pirlo, non saranno convocati per il derby #TorinoJuventus dopo la cena… - RubentusStyle : RT @ZZiliani: C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a #McKennie, #Arthur… - Daniela270286 : RT @mirkonicolino: #Pirlo: 'La decisione di non convocare #Dybala #McKennie e #Arthur l'ho presa io, la società ha fatto il resto. Episodi… -