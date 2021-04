Picnic | gite | seconde case e negozi |  ecco le regole della Pasqua dei divieti Anche il Piemonte vieta le seconde case

(Di venerdì 2 aprile 2021) Le misure in vigore per le festivitàli: la stretta decisa dai governatori. I controlli saranno intensificati, per spostarsi è necessaria l’autocertificazione

Anche a Pasqua e il lunedì di Pasquetta saremo in zona rossa, sono quindi vietati gli spostamenti, i ritrovi, le tradizionalifuori porta e le grigliate con gli amici. 'L'invito a tutti è quello ...Milano blindata a Pasqua e Pasquetta. Le autostrade, le stazioni ferroviarie e i parchi saranno controllati per evitare partenze non consentite verso le seconde case efuoriporta, ma anchee assembramenti in una città dove il virus corre ancora veloce. Alcune misure sono state già state prese, a partire dalla decisione della Città Metropolitana di tenere ...Milano - In questa Pasqua 2021 in zona rossa gli spostamenti consentiti sono davvero limitati, e nell'impossibilità di fare gite fuori porta, picnic sui prati o grigliate in riva al fiume, si può appr ...Niente picnic, assembramenti tra sabato 3 e lunedì 5 aprile. I parchi nell vacanze pasquali saranno chiusi al pubblico. È un’ordinanza “antipasquetta ...