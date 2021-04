Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #Moto3, Jaume #Masià impressiona e fa il vuoto nella FP1 del GP di Doha, bene #Foggia secondo, #Fenati 9° #DohaGP https://t… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar 2 FP1: @jaume_masia precede @dennisfoggia71 - - P300it : #Moto3 | #DohaGP: Jaume Masia continua il suo gran momento e segna il miglior tempo delle FP1, 2:05.360. Dennis Fog… - OA_Sport : #Moto3, Jaume #Masià impressiona e fa il vuoto nella FP1 del GP di Doha, bene #Foggia secondo, #Fenati 9° #DohaGP -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Jaume

Corse di Moto

Gara che ha visto trionfareMasia , vincitore della volata con il compagno di team Pedro Acosta e Darryn Binder.GP Qatar, la classifica piloti aggiornata: Masia primo leader 2021 Sfida ...Masia: 10 He has strengthened his position as one of the title favourites. The Spaniard is ... The CEVwinner has immediately made his presence felt. Seventh in his second race could well ...Moto3 Gp Qatar 2 Prove Libere 1 - Jaume Masia, vincitore del Gran Premio del Qatar corso domenica scorsa, si è aggiudicato il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha ...Temperature davvero alte per questa prima sessione Moto3: parliamo di 42° C nell’aria ed oltre ... Parliamo del vincitore di domenica Jaume Masiá, che sul finale piazza un 2:05.3 staccando di oltre ...