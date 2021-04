Meteo, ultimo giorno di caldo e sole: ecco cosa ci aspetta per Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Le previsioni della Protezione Civile Nazionale e del servizio Meteo dell’Aeronautica Militare indicano per oggi, venerdì 2 aprile, ancora una forte presenza di sole e temperature sopra la media. Ma da domani la forza dell’anticiclone tenderà a scemare lasciando spazio all’ennesimo colpo di coda dell’inverno. Pasqua e Pasquetta saranno decisamente di stampo invernale Il bollettino Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 1 aprile valido per tutto oggi venerdì 2 aprile segnala una cartina dell’Italia è completamente verde. Pertanto non sono presenti avvisi di Meteo avverso e allerta Meteo. Ogni giorno, la Rete dei Centri Funzionali: elabora previsioni Meteo monitora i fenomeni e il loro impatto sul territorio valuta le allerte e i livelli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) Le previsioni della Protezione Civile Nazionale e del serviziodell’Aeronautica Militare indicano per oggi, venerdì 2 aprile, ancora una forte presenza die temperature sopra la media. Ma da domani la forza dell’anticiclone tenderà a scemare lasciando spazio all’ennesimo colpo di coda dell’inverno.e Pasquetta saranno decisamente di stampo invernale Il bollettino Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 1 aprile valido per tutto oggi venerdì 2 aprile segnala una cartina dell’Italia è completamente verde. Pertanto non sono presenti avvisi diavverso e allerta. Ogni, la Rete dei Centri Funzionali: elabora previsionimonitora i fenomeni e il loro impatto sul territorio valuta le allerte e i livelli ...

