Mascherina scuola, Consiglio di Stato conferma obbligo per bambini minori di 12 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di Mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildil'dianche per idi meno di 12, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina scuola 'Neghiamo di essere negazionisti no mask e non accettiamo etichette' La DAD viene presentata come "la soluzione" o nelle migliori delle ipotesi si può ambire alla scuola a turni, con mascherina, distanziamento, banchi a rotelle, divieto di toccarsi, di giocare, di ...

Test sierologici a 3.500 cittadini di Orvieto Centro, Orvieto Scalo, Ciconia e Sferracavallo ... a Orvieto scalo negli uffici della polizia locale di via Monte Nibbio (ex scuola elementare), a ... Gli interessati dovranno presentarsi al test point di riferimento muniti di mascherina, tessera ...

Mascherine a scuola. Il Consiglio di Stato: "Vanno portate" IL GIORNO Covid: Ferragni contro Lombardia, 'nonna Fedez vaccinata dopo mia denuncia' i bambini non vanno a scuola e si chiede di avere pazienza e tenere duro. Da un anno gli errori di chi dovrebbe prendersi cura di tutti noi si susseguono. Prima non riescono a comprare mascherine ...

Consiglio Stato, sì a obbligo mascherina per minori 12 anni ROMA (2 aprile 2021) - Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni, respingendo l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non ...

