Legacoop Toscana sostiene il progetto per Lorenzo Orsetti

(Di venerdì 2 aprile 2021)ilin memoria die acquista 1000 copie del libro “Orso, Scritti dalla Siria del Nord Est” In occasione del secondo anniversario della morte di, il giovane fiorentino ucciso due anni fa a Baguz, in Siria, all’età di 33 anni,rinnova il suo impegno a supporto del… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ful_magazine : Un #libro che raccoglie gli scritti di #LorenzoOrsetti durante la sua permanenza in #Siria del nord-est. I provent… -

Ultime Notizie dalla rete : Legacoop Toscana

a supporto del progetto in memoria di Lorenzo promosso dall'associazione "Lorenzo Orsetti Orso Tekoser", costituita dalla famiglia, ha deciso di acquistare 1000 copie del libro che ...In occasione della pubblicazione,rinnova il suo impegno a supporto del progetto in memoria di Lorenzo promosso dall'associazione 'Lorenzo Orsetti Orso Tekoser', costituita dalla ...Ed ha vinto il primo premio del terzo Bando "Smart and Coop", riservato a progetti d'impresa di under 35 e lanciato da Legacoop e Fondazione ... la prima food coop toscana inaugurata il 27 ...GROSSETO – Nasce a Grosseto le vie dell'Orto, prima food coop toscana autogestita. Un gruppo di fondatori, che abbraccia tutta la Maremma, da Follonica a ...