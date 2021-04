Le super mamme ansiose che però non temono di mandare i figli a scuola (parlo di me) (Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo ancora chiusi in casa con la scuola chiusa, come gatti di Schrödinger a guardarci un po’ morti e un po’ vivi, o comunque non si sa, che dentro le scatole chiuse non si vede mai quello che succede, soprattutto con del cianuro a portata di mano. Durante l’ultima videolezione (lezione, vabbé) le maestre hanno gettato parole di speranza circa la riapertura, che al massimo poi ci sentiamo giovedì prossimo, non martedì che è vacanza, per carità, per carità, che quale vacanza sia non l’ho mica capito, ma mi fido. Nelle ultime settimane uscivano dei dati sulla diffusione del virus nelle scuole, poi qualcuno li smentiva, e allora sì, siamo tutti un po’ cialtroni, ma penso anche che se il governo riaprirà le scuole, avrà pur ragione lui. Cosa abbiamo imparato dai film se non che si risparmiano le donne e i bambini, e mi viene difficile pensare che un governo mandi i ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 aprile 2021) Siamo ancora chiusi in casa con lachiusa, come gatti di Schrödinger a guardarci un po’ morti e un po’ vivi, o comunque non si sa, che dentro le scatole chiuse non si vede mai quello che succede, soprattutto con del cianuro a portata di mano. Durante l’ultima videolezione (lezione, vabbé) le maestre hanno gettato parole di speranza circa la riapertura, che al massimo poi ci sentiamo giovedì prossimo, non martedì che è vacanza, per carità, per carità, che quale vacanza sia non l’ho mica capito, ma mi fido. Nelle ultime settimane uscivano dei dati sulla diffusione del virus nelle scuole, poi qualcuno li smentiva, e allora sì, siamo tutti un po’ cialtroni, ma penso anche che se il governo riaprirà le scuole, avrà pur ragione lui. Cosa abbiamo imparato dai film se non che si risparmiano le donne e i bambini, e mi viene difficile pensare che un governo mandi i ...

Advertising

Super__Marti : Per fare più o meno capire dove possiamo camminare noi del posto (abbastanza ampio come spazio...). Si possono fare… - Philo1936 : @telaio @sirmacs ???? no ma infatti non è una super generalizzazione il mio tuit ma nasce dalla lettura del giornale… - martinalabonny : SIGNORA LEI HA IL MIO CUORE LEI HA IL CUORE DI TUTTE NOI MAMME CHIOCCE, LEI UFFICIALMENTE SUPER MAMMA CHIOCCIA. #Amici20 - angelaercolano : 7 cose da evitare quando pianifichi una #gravidanza - - pazzeskami_lano : nel gruppo mamme e nonne sono tutte super felici e fiere di tommaso e incazzate nere con platin3tt3 ?????? -