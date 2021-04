Il lucidalabbra è il ‘must have’ della primavera-estate 2021 Scopri tutto!

Leggi su chedonna

(Di venerdì 2 aprile 2021) E chi pensava che fosse passato di moda si sbagliava! Ilsi conferma unanche per la. Tutti i trucchi per scegliere quello giusto! Pensavi che ilfosse passato di moda? Assolutamente no! Ritorna come protagonista indiscusso per il make up. Lo dicono tutte le ultime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it