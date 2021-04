Greg e Fede in forma olimpica | che Martinenghi

Advertising

Nicolò Martinenghi da record e Gregorio Paltrinieri show negli 800 ieri nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione. Nei 100 rana Martinenghi torna a far esplodere tutto il suo talento. ...STARNUTI DA ALLERGIAsorride sotto i baffi (li ha adesso) e appena fuor d'acqua starnutisce. I ... Ma nel frattemponon perde l'occasione dei 100 stile libero, vince il titolo italiano. Il ...Greg sorride sotto i baffi (li ha adesso ... con la gara dei suoi 200. Ma nel frattempo Fede non perde l’occasione dei 100 stile libero, vince il titolo italiano. Il crono è di 53.86, il titolo suo ...Fede a quasi 33 anni per il suo 128° tricolore batte la pugliese ... negli 800 stile libero e rafforza la leadership del ranking 2021 dominando in 7'41"96. Per Greg una prova assai convincente dal ...