' Glazie | plego | facciamo plesto' | stereotipi cinesi sul libro delle elementari | scoppia la polemica

- LalaHu9: "Non si offende quando la prendiamo in giro" che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? - sonia9mari : MA COS'è QUESTA MERDA RAZZISTA! «Glazie, plego, facciamo plesto»: stereotipi cinesi sul libro delle elementari, sc…

, prego' , 'facciamo plesto'. Dice così Lee, la bambina dai tratti orientali che appare in un disegno sul sussidiario dei linguaggi 'Leggermente plus', dedicato ai bambini delle ultime classi ...'Dicee anche facciamo plesto - si legge nel testo, in riferimento alle origini cinesi della bimba - e non si offende mai quando la prendiamo in giro'. Parole che hanno 'toccato' la ...