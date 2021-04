Giulia Salemi risponde alle accuse di Chiara Nasti: “Non c’è la volontà di copiare nessuno” (Di venerdì 2 aprile 2021) Doveva essere una giornata tranquilla per Giulia Salemi, quella di ieri giovedì 1 aprile. La giovane influencer ha spento proprio ieri 28 candeline. Oltre agli auguri speciali ricevuto dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, la “Kim Kardashian” italiana ha ricevuto le critiche di una sua collega. Stiamo parlando di Chiara Nasti, la quale è tuonata contro l’ex … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 aprile 2021) Doveva essere una giornata tranquilla per, quella di ieri giovedì 1 aprile. La giovane influencer ha spento proprio ieri 28 candeline. Oltre agli auguri speciali ricevuto dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, la “Kim Kardashian” italiana ha ricevuto le critiche di una sua collega. Stiamo parlando di, la quale è tuonata contro l’ex … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Andrea Zelletta, la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi Spread the love Andrea Zelletta fa chiarezza sulle voci che lo vedono protagonista di un litigio con Pierpaolo Pretelli a causa di Giulia Salemi. Ecco le parole dell'ex gieffino. Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno litigato a causa di Giulia Salemi? A chiarire come sono andate le cose ci ha pensato proprio Zelletta, che ha ...

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: 'L'ho vista dopo la fine del GF' Dopo la fine del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli - che nel frattempo si è legato a Giulia Salemi - ha svelato di aver visto la sua ex 'amica speciale', Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli ha confessato che lui ed Elisabetta Gregoraci ...

Giulia Salemi, gli auguri di Pierpaolo Pretelli Mediaset Play Giulia Salemi risponde alle accuse di Chiara Nasti: “Non c’è la volontà di copiare nessuno” Nonostante sia uscito solo da qualche giorno, il marchio fondato da Giulia Salemi fa già discutere. Recentemente è entrato al centro delle polemiche a causa delle parole di Chiara Nasti.

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso difende i Prelemi Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie uscite dal Grande Fratello Vip: i due stanno vivendo una storia d’amore che procede a gonfie vele, ma la famiglia Pretelli non sembra essere ...

