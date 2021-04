Giro delle Fiandre 2021, Johan Museeuw: “Van Aert è il mio favorito poiché mi sembra l’unico senza punti deboli” (Di venerdì 2 aprile 2021) Mancano appena due giorni, ormai, al Giro delle Fiandre 2021. La grande classica fiamminga, in assenza della Parigi-Roubaix, che è stata rinviata a ottobre, è probabilmente da considerarsi la corsa in linea più importante della primavera. Diversi sono i corridori che hanno fatto la storia della Ronde, ma in pochi conoscono questa gara come Johan Museeuw, il quale l’ha vinta tre volte in carriera (1993, 1995, 1998). Intervistato dai colleghi di Sporza, Museeuw ha fatto il suo pronostico e ha parlato del percorso di avvicinamento alla Ronde di Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Queste le parole del campionissimo belga: “Wout Van Aert è il mio favorito per domenica. Durante le gare di avvicinamento al ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Mancano appena due giorni, ormai, al. La grande classica fiamminga, in asdella Parigi-Roubaix, che è stata rinviata a ottobre, è probabilmente da considerarsi la corsa in linea più importante della primavera. Diversi sono i corridori che hanno fatto la storia della Ronde, ma in pochi conoscono questa gara come, il quale l’ha vinta tre volte in carriera (1993, 1995, 1998). Intervistato dai colleghi di Sporza,ha fatto il suo pronostico e ha parlato del percorso di avvicinamento alla Ronde di Mathieu van der Poel e Wout Van. Queste le parole del campionissimo belga: “Wout Vanè il mioper domenica. Durante le gare di avvicinamento al ...

