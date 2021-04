Feltri chiede alla Lega di uscire dal governo Draghi: “Fotocopia di quello Conte”. E Salvini alza subito i toni contro Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) Vittorio Feltri chiede alla Lega di uscire dal governo di Mario Draghi. E Matteo Salvini alza subito i toni contro Roberto Speranza. Sarà una coincidenza ma i toni più duri usati finora dal leader del Carroccio nei confronti di un esponente dell’esecutivo di cui fa parte, arrivano nello stesso giorno in cui il direttore di Libero gli chiede espressamente di mollare la maggioranza. Va detto che negli ultimi anni Feltri e Salvini hanno quasi sempre avuto posizioni sovrapponibili. Almeno fino alla decisione del Carroccio di entrare nel governo Draghi. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Vittoriodidaldi Mario. E MatteoRoberto. Sarà una coincidenza ma ipiù duri usati finora dal leader del Carroccio nei confronti di un esponente dell’esecutivo di cui fa parte, arrivano nello stesso giorno in cui il direttore di Libero gliespressamente di mollare la maggioranza. Va detto che negli ultimi annihanno quasi sempre avuto posizioni sovrapponibili. Almeno finodecisione del Carroccio di entrare nel. Un ...

