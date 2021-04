Europei basket femminile 2021 | calendario partite Italia Orari | programma | tv | streaming

(Di venerdì 2 aprile 2021) Da poco è stato rilasciato ildelleche l’affronterà nella prima fase degli, che porteranno le prime sei classificate al torneo di qualificazione ai Mondiali di Australia 2022, previsti nel settembre del prossimo anno in due arene di Sydney, una delle quali è l’ex olimpica Super Dome. Si comincerà direttamente con l’osso più duro, quella Serbia che ha vinto il titolo europeo nel 2015 e che, in cabina di regia, nelle ultime gare delle qualificazioni ha aggiunto la veneziana Yvonne Anderson. Si replicherà il giorno dopo con il Montenegro, che sta cercando di risollevarsi dopo alcuni anni particolarmente complicati a livello continentale. Infine, la Grecia: croce e delizia delle azzurre, perché nel 2009 negò l’accesso ai Mondiali del 2010 e invece, nel 2017, con due ...

Da poco è stato rilasciato il calendario delle partite che l'Italia affronterà nella prima fase degli Europei 2021, che porteranno le prime sei classificate al torneo di qualificazione ai Mondiali di ...Addio sogno europeo. Ieri sera, dopo essere stata avanti con merito per 37 minuti alla Borse Arena di Bamberg, la Dinamo ha ceduto nel finale in volata ai tedeschi, spegnendo così ogni possibilità di ...