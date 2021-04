DAZN, zero problemi: Serie A sul digitale terrestre nelle zone senza rete (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro si sta proiettando sempre di più verso un mondo digitale, dove la tecnologia la fa da padrona in quasi tutti i settori. Il calcio, e lo sport in generale, è offerto anche in streaming, un mezzo necessario per portare maggiore innovazione agli utenti. Questo è il pensiero del vice-presidente esecutivo per il Sud Europa di DAZN, Veronica Diquattro, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in una recente intervista ai microfoni de ‘La Stampa’ inerenti all’acquisizione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024. La Diquattro ha spiegato la rilevante importanza dello sviluppo della banda larga e di quanto oggi offra una copertura della rete più ampia e rassicurante. L’obiettivo resta quello di velocizzare il processo di digitalizzazione e sono convinti che il calcio possa dare una grande ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Il futuro si sta proiettando sempre di più verso un mondo, dove la tecnologia la fa da padrona in quasi tutti i settori. Il calcio, e lo sport in generale, è offerto anche in streaming, un mezzo necessario per portare maggiore innovazione agli utenti. Questo è il pensiero del vice-presidente esecutivo per il Sud Europa di, Veronica Diquattro, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in una recente intervista ai microfoni de ‘La Stampa’ inerenti all’acquisizione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024. La Diquattro ha spiegato la rilevante importanza dello sviluppo della banda larga e di quanto oggi offra una copertura dellapiù ampia e rassicurante. L’obiettivo resta quello di velocizzare il processo di digitalizzazione e sono convinti che il calcio possa dare una grande ...

Advertising

SiMo24Cg : @rykyjeypynaz @BanieleDonera @CalcioFinanza @DAZN_IT Beh, Caressa basta non ascoltarlo suvvia. Il servilismo è una… - RobertoJ10ADP : @Gimax37 @410maxgioia Eh lo so ma su dazn avevi 3 partite e comunque ora il pacchetto calcio di sky, vale zero. - sterossi74 : @clubdoria46 Ottimo. Come accordo con dazn. Meno grano incassi prima te ne vai. Avanti Sampdoria.… - ImpieriFilippo : RT @andydemar: @CalcioFinanza Ogni anno abbiamo avuto sempre meno. Ora calcio di serie A a zero. Fossero anche 3 partite si vedono anche su… - andydemar : @CalcioFinanza Ogni anno abbiamo avuto sempre meno. Ora calcio di serie A a zero. Fossero anche 3 partite si vedono… -