D-mannosio | il rimedio naturale che può aiutarti a combattere la cistite

(Di venerdì 2 aprile 2021) 1 donna su 2, nell’arco della vita, è colpita da, una patologia dell’apparato urinario, causata principalmente dal batterio Escherichia coli, che può provocare sintomi quali bruciore, dolore e stimolo frequente a urinare, condizionando la vita di chi fa i conti con questo disturbo. Un disturbo tra l’altro spesso recidivante: 1 donna su 4, infatti, se alle prese con un episodio di, ne sviluppa un altro entro i sei mesi successivi e 1 su 5 evolve verso una forma cronica ricorrente con più di tre episodi l’anno. Diverse sostanze naturali, come il Cranberry (mirtillo rosso), possono venire in aiuto. Studi scientifici, inoltre, hanno dimostrato che anche la somministrazione di D-a dosaggi elevati può essere un buon modo per affrontare il problema. Lo sostengono gli esperti urologi del Gruppo AGILE (Italian group ...