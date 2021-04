Cosa succede se anche Huawei e Alibaba entrano in Gaia-X (Di venerdì 2 aprile 2021) Palantir, Huawei e Alibaba entrano nel cloud europeo Gaia-X. Il 29 marzo scorso consiglio di amministrazione del progetto europeo ha data il via libera all’ingresso di 212 nuove aziende ed enti di ricerca che sono diventate ufficialmente membri il 31 marzo. Quasi il 40% dei nuovi membri sono aziende di cloud. Il 36% associazioni di utenti, università e aziende pubbliche. Il 25% startup. Oltre il 92% dei nuovi membri è europeo (primi Paesi: Francia e Germania con 98 membri; segue l’Italia con 37). Gli altri sono soprattutto asiatici e nordamericani. “Il grande interesse a diventare membri di Gaia-X conferma che gli obiettivi di Gaia-X sono importanti e che molti attori del mercato vogliono assicurarsi che Gaia-X sia un successo”, si legge nella nota. Ma spesso la ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Palantir,nel cloud europeo-X. Il 29 marzo scorso consiglio di amministrazione del progetto europeo ha data il via libera all’ingresso di 212 nuove aziende ed enti di ricerca che sono diventate ufficialmente membri il 31 marzo. Quasi il 40% dei nuovi membri sono aziende di cloud. Il 36% associazioni di utenti, università e aziende pubbliche. Il 25% startup. Oltre il 92% dei nuovi membri è europeo (primi Paesi: Francia e Germania con 98 membri; segue l’Italia con 37). Gli altri sono soprattutto asiatici e nordamericani. “Il grande interesse a diventare membri di-X conferma che gli obiettivi di-X sono importanti e che molti attori del mercato vogliono assicurarsi che-X sia un successo”, si legge nella nota. Ma spesso la ...

Advertising

katiacanducci : RT @BibiPamela95: Pur di guardasi... ecco cosa succede ahahahah ! #WBLxHotpot #SamYu - ZIA_FE : Chi va in vacanza in #Egitto vive davvero in una bolla tutta sua, nel senso che non sa o non vuol sapere cosa succe… - PCossu : RT @universumvici: Guardate cosa succede in Ci.. Ah no è il Texas. Scusate. - cbertolotti1 : RT @formichenews: Cosa succede se anche Huawei e Alibaba entrano in Gaia-X ?? Nel cloud europeo entrano 212 nuovi membri. Ma questa apertu… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Cosa succede se anche Huawei e Alibaba entrano in Gaia-X ?? Nel cloud europeo entrano 212 nuovi membri. Ma questa apertu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Vaccini per gatti, visoni e altri animali mentre i topi si infettano con le varianti pronti quelli per i , per i e anche per altri , mentre si scopre che i si infettano con le del virus. Arriva dalla Russia la prima registrazione di un anti per gli animali, mentre negli un'azienda ...

A letto con Tilda E lei ha risposto: "Oh, succede a molti. Ti esaurisci appena entri nel mondo accademico". Per ... È una cosa meravigliosa, non vedo l'ora di realizzarla. Ogni tanto penso a come dev'essere per i miei ...

Cemento: cosa succede in Cina ? ingenio-web.it Conte in ansia per Barella, Sensi e Bastoni. Tamponi e allenamento: cosa succede fino a Bologna-Inter Antonio Conte in ansia per i suoi nazionali azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande attenzione ad Appiano in merito alla situazione di Barella, Sensi e Bastoni, reduci dalle tre p ...

La posta di Gramellini: «L’amore che dura? Un fuocherello» «Ho un fidanzato meraviglioso ma ho 24 anni e stiamo insieme da quando ne avevo 18. Mi mancheranno le esperienze?». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...

pronti quelli per i , per i e anche per altri , mentre si scopre che i si infettano con le del virus. Arriva dalla Russia la prima registrazione di un anti per gli animali, mentre negli un'azienda ...E lei ha risposto: "Oh,a molti. Ti esaurisci appena entri nel mondo accademico". Per ... È unameravigliosa, non vedo l'ora di realizzarla. Ogni tanto penso a come dev'essere per i miei ...Antonio Conte in ansia per i suoi nazionali azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande attenzione ad Appiano in merito alla situazione di Barella, Sensi e Bastoni, reduci dalle tre p ...«Ho un fidanzato meraviglioso ma ho 24 anni e stiamo insieme da quando ne avevo 18. Mi mancheranno le esperienze?». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...