Camerota, attive 25 telecamere per controllare il territorio (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn sistema di video sorveglianza comunale mai entrato in funzione a causa di problemi legati all’installazione dell’impianto. E’ quanto ereditato dall’amministrazione comunale di Camerota guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta che da zero telecamere attive, ha già messo in funzione oltre 25 punti di video sorveglianza su altrettante aree del territorio comunale. L’impianto, realizzato grazie ad un finanziamento di circa 215 mila euro ottenuto nel programma operativo nazionale ‘Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza’ 2007-2013, non era stato mai attivato. Gli operai, oltre all’installazione e al ripristino delle telecamere, hanno sistemato la sala operativa a palazzo città, dove convergono tutte le immagini e le registrazioni, e hanno aggiunto nuove ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn sistema di video sorveglianza comunale mai entrato in funzione a causa di problemi legati all’installazione dell’impianto. E’ quanto ereditato dall’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta che da zero, ha già messo in funzione oltre 25 punti di video sorveglianza su altrettante aree delcomunale. L’impianto, realizzato grazie ad un finanziamento di circa 215 mila euro ottenuto nel programma operativo nazionale ‘Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza’ 2007-2013, non era stato mai attivato. Gli operai, oltre all’installazione e al ripristino delle, hanno sistemato la sala operativa a palazzo città, dove convergono tutte le immagini e le registrazioni, e hanno aggiunto nuove ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camerota, attive 25 #Telecamere per controllare il #Territorio ** - VoceDiStrada : Camerota, attive 25 telecamere per controllare territorio - ErnestoRocco1 : #Camerota, attive 25 #Telecamere per controllare il territorio #CamerotaNotizie #Cilento #CilentoNotizie… - InfoCilentoWeb : #Camerota, attive 25 #Telecamere per controllare il territorio #CamerotaNotizie #Cilento #CilentoNotizie… - ottopagine : Camerota, attive 25 telecamere per controllare il territorio #Camerota -

Ultime Notizie dalla rete : Camerota attive Camerota, attive 25 telecamere per controllare il territorio Ottopagine Montecorvino Pugliano, muore terza vittima Coronavirus Scritto da Redazione il 2 aprile 2021 alle 11:58 nelle categorie Cronaca - Piana del Sele. Tag: comunità, lutto, montecorvino pugliano, vittima Camerota, attive 25 telecamere per controllare ...

Camerota, attive 25 telecamere per controllare territorio Camerota. Un sistema di video sorveglianza comunale mai entrato in funzione a causa di problemi legati all’installazione dell’impianto. E’ quanto […] ...

Scritto da Redazione il 2 aprile 2021 alle 11:58 nelle categorie Cronaca - Piana del Sele. Tag: comunità, lutto, montecorvino pugliano, vittima Camerota, attive 25 telecamere per controllare ...Camerota. Un sistema di video sorveglianza comunale mai entrato in funzione a causa di problemi legati all’installazione dell’impianto. E’ quanto […] ...