Banche | Meloni “Con le nuove norme Ue si rischia una bomba sociale”

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo denunciare il rischio di una verachedi abbattersi su milioni di cittadini e imprese italiane. Una questione di cui non si sta parlando, mi pare non ci sia la sensibilità sufficiente rispetto alla questione che poniamo. Dall'1 gennaio 2021 è entrata in vigore una nuova normativa europea in tema di regolamentazione bancaria sul default chedi impattare in maniera pesante sulla tenuta del nostro sistema economico e”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in conferenza stampa sulla nuova regolamentazione bancaria europea dove sono intervenuti il capodelegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, i capigruppo FdI alla Camera e al Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il dirigente ...

... ha dichiarato la. Infine, nel mirino della leader FdI, le nuove regole bancarie : 'Con le nuove normative europee lesono autorizzate a bloccare un conto in banca che va in rosso se c'...Giorgia, poi, ha proseguito: ' Qualcuno si rende conto di cosa significa per le, che saranno costrette a fare pesanti accantonamenti per evitare di incappare nella norma, a scapito ...le banche sono autorizzate a bloccare un conto con tre requisiti: esposizione di più di 90 giorni, superiore all’1% del totale e che superi la cifra di 100 euro per i privati e 500 euro per le Pmi – ...(LaPresse) "Torniamo a parlare di banche e npl, ma anche di Unione europea. Dal 1 gennaio del 2021 è entrata in vigore una nuova normativa Ue in tema di ...