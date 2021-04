Attilio Fontana e l'accusa della firma falsa per il conto corrente in Svizzera (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'indagine per autoriciclaggio e falso in voluntary disclosure che coinvolge il governatore spunta un'ipotetica firma falsa. Sarebbe stata usata per aprire un conto e farci transitare soldi di cui ... Leggi su today (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'indagine per autoriciclaggio e falso in voluntary disclosure che coinvolge il governatore spunta un'ipotetica. Sarebbe stata usata per aprire une farci transitare soldi di cui ...

reportrai3 : Attilio #Fontana indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure per la vicenda… - ilpost : Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inc… - Agenzia_Ansa : Caso camici, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e per false dich… - Lombard5stelle : RT @LaNotiziaTweet: C’è pure una firma falsa nella storia del conto in Svizzera di Attilio Fontana: “Pensava ai suoi soldi mentre a Bergamo… - Lombard5stelle : RT @LaNotiziaTweet: Ormai Attilio è una zavorra. Persino la Lega non ne può più. Uno scandalo tira l’altro: con questa Giunta la Lombardia… -