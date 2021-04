Atletica | riapre l’Hayward Field di Eugene | pronto per i Mondiali 2022 | debutto con l’azzurro Emmanuel Ihemeje

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nel weekend riapriràdi, uno degli stadi più iconici al mondo, completamente ristrutturato per ospitare idileggera. L’impianto statunitense sarà tenuto a battesimo anche dal nostro: dopo aver realizzato uno stratosferisco 17.26 metri nel salto triplo un mesetto fa in NCAA (al coperto),farà il propriostagionale all’aperto (sabato 3 aprile, ore 22.05 italiane). Il 22enne aveva in mente di esordire nel salto in lungo, ma alla fine ha optato per il suo salto triplo, anche se con rincorsa ridotta, alla ricerca delle prime conferme dopo l’enorme progresso firmato il 13 marzo. Il toscano, già in possesso del minimo per le Olimpiadi di Tokyo, ...