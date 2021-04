Alessandra Mastronardi e le nozze | “Prima che succeda passerà del tempo”

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 aprile 2021) La sua relazione col collega scozzese Ross McCall procede a gonfie vele, ma lea quanto pare sarebbero lontane per, che ha voluto far chiarezza sulla sua storia d’amore e sul suo matrimonio. Già dasull’attrice e il compagno circolano indiscrezioni sul fatidico sì: qualche mese fa infatti i rumors davano per certe ledella coppia, addirittura con una cerimonia segreta, proprio com’era accaduto al collega Lino Guanciale con Antonella Liuzzi. Stando ai gossip in circolazione il matrimonio avrebbe dovuto svolgersi questa estate, ma sarebbe poi slittato a causa della pandemia, come tanti altri eventi in programma di vip (e non solo). Così laal settimanale Grazia ha spiegato cosa è successo in questi mesi: Non so da dove sia nata questa ...