Aiuto italiano per i paesi poveri in calo | il governo Draghi intervenga

(Di venerdì 2 aprile 2021) In un momento cruciale per il futuro del pianeta, in cui la pandemia sopra ogni cosa dovrebbe aver fatto comprendere quanto in un mondo sempre più interconnesso “nessun paese sarà in grado di salvarsi da solo”, ci troviamo purtroppo di fronte a unsignificativo dell’impegno dell’Italia nella cooperazione internazionale e nell’allo sviluppo dei. Non solo per il 2019 su cui sono disponibili gli ultimi dati ufficiali, ma anche per il 2020 e 2021, stando alle nostre proiezioni. Ma andiamo per gradi. Sulla base dei dati definitivi 2019 del Comitato sviluppo dell’OCSE e dell’ultima legge di bilancio appena approvata, risulta infatti che l’Italia registra per il secondo anno consecutivo una riduzione netta dell’, che scende in due anni dallo 0.30% allo 0,22% in rapporto alla ...