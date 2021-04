Tennis, Fabio Fognini riceve una wild card a Marbella per l’ATP 250 andaluso (Di giovedì 1 aprile 2021) Un breve annuncio sui canali social dell’ATP 250 di Marbella, alias Andalucia Open, ha svelato i piani futuri più prossimi di Fabio Fognini. Il ligure, infatti, sarà wild card nel torneo iberico, che si inserisce subito prima del Masters 1000 di Montecarlo a livello di calendario. L’invito accordato al numero 2 d’Italia fa sì che questi si collochi come terza testa di serie all’interno del torneo, dietro al russo Andrey Rublev e allo spagnolo Pablo Carreno Busta, già fin dall’inizio nell’entry list. Si tratta di uno dei tre eventi a livello ATP sul rosso iberico: seguiranno Barcellona (ATP 500) e Madrid (Masters 1000). Un’altra wild card è stata accordata al danese Holger Rune, classe 2003 che a livello junior ha vinto il Roland Garros nel 2019. Non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Un breve annuncio sui canali social del250 di, alias Andalucia Open, ha svelato i piani futuri più prossimi di. Il ligure, infatti, sarànel torneo iberico, che si inserisce subito prima del Masters 1000 di Montecarlo a livello di calendario. L’invito accordato al numero 2 d’Italia fa sì che questi si collochi come terza testa di serie all’interno del torneo, dietro al russo Andrey Rublev e allo spagnolo Pablo Carreno Busta, già fin dall’inizio nell’entry list. Si tratta di uno dei tre eventi a livello ATP sul rosso iberico: seguiranno Barcellona (ATP 500) e Madrid (Masters 1000). Un’altraè stata accordata al danese Holger Rune, classe 2003 che a livello junior ha vinto il Roland Garros nel 2019. Non è ...

