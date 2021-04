“Sono inferiori”: blitz nazi-fascista all’evento online ‘Voci di donne’ (Di giovedì 1 aprile 2021) VENEZIA – Mercoledì 31 marzo, durante l’evento online ‘Voci di donne’ organizzato dall’associazione Donne Mogliano con la partecipazione della Cgil, in cui si sono trattati temi come femminicidi, lavoro e cultura delle differenze, un attacco hacker ha permesso a utenze esterne di “impadronirsi dell’amministrazione digitale dell’incontro” e di “mettere in scena una violenza gravissima“, pronunciando fasi come “le donne sono inferiori”, proiettando video porno e immagini di Benito Mussolini. Lo denuncia Christian Ferrari, segretario della Cgil del Veneto, augurandosi “che gli inquirenti assicurino alla giustizia gli autori di questo gesto orribile e criminale”. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) VENEZIA – Mercoledì 31 marzo, durante l’evento online ‘Voci di donne’ organizzato dall’associazione Donne Mogliano con la partecipazione della Cgil, in cui si sono trattati temi come femminicidi, lavoro e cultura delle differenze, un attacco hacker ha permesso a utenze esterne di “impadronirsi dell’amministrazione digitale dell’incontro” e di “mettere in scena una violenza gravissima“, pronunciando fasi come “le donne sono inferiori”, proiettando video porno e immagini di Benito Mussolini. Lo denuncia Christian Ferrari, segretario della Cgil del Veneto, augurandosi “che gli inquirenti assicurino alla giustizia gli autori di questo gesto orribile e criminale”.

