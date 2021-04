Simone Rugiati, lutto in famiglia per il celebre chef de La Prova del Cuoco (Di giovedì 1 aprile 2021) Il noto chef televisivo, conosciuto in modo particolare per le apparizioni al programma condotto da Antonella Clerici, ha subito un grave lutto in famiglia. Simone Rugiati noto chef de La Prova del Cuoco e presentatore dei programmi Food Advisor e Cuochi e fiamme ha subito un grave lutto in famiglia: all’età di 70 anni si è spento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nototelevisivo, conosciuto in modo particolare per le apparizioni al programma condotto da Antonella Clerici, ha subito un graveinnotode Ladele presentatore dei programmi Food Advisor e Cuochi e fiamme ha subito un gravein: all’età di 70 anni si è spento L'articolo proviene da Inews.it.

