Renault Kangoo - Tolti i veli alla terza generazione (Di giovedì 1 aprile 2021) A pochi giorni dal lancio dei veicoli commerciali totalmente rinnovati, la Renault presenta la nuova generazione della Kangoo, che sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio. Forte di 24 anni di carriera, il modello riprende ed esalta i contenuti che lo hanno reso celebre nel passato, ma introduce anche novità dal punto di vista del confort e della praticità d'uso. 18 centimetri extra di spazio. Lo stile è stato completamente rivisto per allineare la multispazio al dna del marchio: la sezione frontale è infatti dominata dalla grande calandra cromata con la losanga centrale, affiancata dai gruppi ottici a Led, che sono di serie tutte le versioni. La stessa tecnologia è ripresa anche dai fari posteriori, contraddistinti da un'evoluzione dell'ormai tipica firma luminosa a "C" della Casa francese. Le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 aprile 2021) A pochi giorni dal lancio dei veicoli commerciali totalmente rinnovati, lapresenta la nuovadella, che sarà disponibile in Italia a partire dal mese di luglio. Forte di 24 anni di carriera, il modello riprende ed esalta i contenuti che lo hanno reso celebre nel passato, ma introduce anche novità dal punto di vista del confort e della praticità d'uso. 18 centimetri extra di spazio. Lo stile è stato completamente rivisto per allineare la multispazio al dna del marchio: la sezione frontale è infatti dominata dgrande calandra cromata con la losanga centrale, affiancata dai gruppi ottici a Led, che sono di serie tutte le versioni. La stessa tecnologia è ripresa anche dai fari posteriori, contraddistinti da un'evoluzione dell'ormai tipica firma luminosa a "C" della Casa francese. Le ...

