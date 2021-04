Reddito di cittadinanza | non tornano i conti del decreto Sostegni Draghi ha sbagliato i numeri?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tanto impegno, buoni propositi, manon proprio precisi. Il che è tanta roba considerando che il governo in questione è quello presieduto da un economista del calibro di Mario. Eppure i tecnici del Servizio Bilancio del Senato, dopo aver analizzato nel dettaglio il famigeratoSostegno, in un documento di oltre 146 pagine hanno evidenziato diversi dubbi su varie misure. Anche suldidi: nondelMisure certamente non secondarie proprio nell’ottico del “sostegno” alla popolazione. Una su tutte? I fondi per acquistare i vaccini, tanto per dire. L’articolo 20 delstabilisce un incremento ...