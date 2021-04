Pensione anticipata 2021: scorciatoie valide per tutti, ordinaria, contributiva, cumulo e totalizzazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Se le aspettative di molti lavoratori sono sulla riforma delle pensioni e sulle nuove misure che dovranno sostituire la quota 100, non sono poche le soluzioni per sfruttare i pensionamenti anticipati oggi vigenti. E non parliamo delle misure temporanee o in scadenza come appunto la quota 100, l'Ape o opzione donna. Parliamo di misure strutturali, cioè quelle che sono presenti nel nostro ordinamento e che non scadono. Di Pensione anticipata il sistema non ha solo quella ordinaria. C'è per esempio la Pensione anticipata contributiva, quella in regime di totalizzazione o quella in cumulo. Misure che molti trascurano e che non sanno di poter sfruttare. La Pensione anticipata ordinaria Per ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Se le aspettative di molti lavoratori sono sulla riforma delle pensioni e sulle nuove misure che dovranno sostituire la quota 100, non sono poche le soluzioni per sfruttare i pensionamenti anticipati oggi vigenti. E non parliamo delle misure temporanee o in scadenza come appunto la quota 100, l'Ape o opzione donna. Parliamo di misure strutturali, cioè quelle che sono presenti nel nostro ordinamento e che non scadono. Diil sistema non ha solo quella. C'è per esempio la, quella in regime dio quella in. Misure che molti trascurano e che non sanno di poter sfruttare. LaPer ...

Advertising

UilmBasilicata : #UilmInforma2021 #PENSIONE ANTICIPATA USURANTI IN SCADENZA: ISTRUZIONI DI DOMANDA - PensioniOggi : Pensioni, Il riscatto agevolato della laurea è utile anche ai fini del diritto alla pensione ... - masino1967 : @rtl1025 @DavideGiac Se prendessimo tutti i dipendenti di Alischifezza e li mandassimo in pensione anticipata potre… - CiraoloGciraolo : @ldibartolomei @INPS_it L'inps lucra sulle disgrazie. Fa le stime per scommettere sulla more anticipata. Che vuol d… - ____Hidan : @RobertoRenga La testa no per carità, senno' molti politici andrebbero in pensione anticipata. -