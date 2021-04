Pd | Serracchiani | “Con Madia è stato confronto e non rissa”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Con Marianna“c’è stata una competizione vera. È un fatto positivo: mi sembra un passo avanti perché vuol dire che c’è un partito che non si spaventa del. Dopodiché ci sono stati dei momenti di tensione, normali in una competizione. Quando due uomini si confrontano, anche aspramente, si parla di scontro, se lo fanno due donne diventa una. Forse è tempo di cambiare approccio e linguaggio”. Così Debora, neoeletta capogruppo del Pd alla Camera, al Corriere della Sera, precisando che “il 66 voti in mio favore non si possono sovrapporre alle cosiddette correnti: dimostrano che c’è libertà all’interno del gruppo. Io ho parlato con tutti i deputati e penso che anche Marianna abbia fatto lo stesso. Mi riesce però difficile pensare che se parlo io con qualcuno sto facendo accordi con le ...

... Debora, e ieri su Repubblica ha riassunto le due accuse in un'intervista dal titolo: "... "i nostri corpi io e Debora abbiamo aperto un varco e adesso non dobbiamo mollare questa ......più forte nei gruppi parlamentari perché politicamente Simona Malpezzi e Deboranon ... per la quale lavoralo spirito di un rivoluzionario che debba porre una pietra decisiva per l'...Momento storico: tutti erano ben consci della gravità della situazione apertasi con le dimissioni al vetriolo di «Nicola ... parlamentari perché politicamente Simona Malpezzi e Debora Serracchiani non ...La nuova leader alla Camera: "Ringrazio il segretario Letta, che ha dato la spinta e la scossa permettendo a due donne di arrivare alla guida" dei gruppi di Camera e Senato" ...