Pasqua | un racconto tra la Laura di Petrarca e la resurrezione

(Di giovedì 1 aprile 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. È Giovedì Santo e con il suo avvicinarsi non potevano non dedicare il nostroalla. Lo abbiamo fatto ambientandolo nell’attualità delle nostre festeli che passeremo in lockdown. Lo abbiamo ispirandoci ad un incontro che sarebbe avvenuto durante la Settimana Santa tra il poeta Francescoe l’amata. Non era sicuro di riuscire a raccontare quella storia ma decise nonostante tutto di non tirarsi indietro. Marco Navarra si sedette alla scrivania e cominciò a digitare l‘articolo che gli aveva chiesto il direttore del suo giornale. Tutto intorno il suono festante delle campane che annunciavano la domenica di. Marco guardò un calendario per accertarsi quanto tempo fosse passato e poi scrisse :“3 ...

Advertising

gpalmero3 : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… - Paesedellanima : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… - PatriziaOrlan11 : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… - paoloigna1 : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… - valezuppina : RT @beamontini: Oggi racconto la storia di due agnellini fortunati: potranno crescere e invecchiare @LAVonlus Buona Pasqua vegan a tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua racconto

Metropolitan Magazine Italia

Infatti, così comincia il suodell'ultima cena: 'Prima della festa di, sapendo che era venuto per lui il momento di passare da questo mondo al padre, Gesù, il quale aveva amato i suoi ..." Donne della. Il genio femminile nella storia del popolo di Dio " di Anna M. Vissani, ... da un lato l'indagine sul cristianesimo delle origini, dall'altro ildell'esperienza della ...TORINO. La rabbia dei neomaggiorenni esplode sui social. Per tutti i giovani nati nel 2002 le 12 del 1 aprile corrispondeva al via alle richieste per il bonus Cultura da 500 euro. Il sito dedicato per ...Sin dalla Pasqua 2013 iniziò a tracciare di fatto la distanza tra la “Chiesa del potere” e la “Chiesa del servizio”. Per “sentire qualunque essere umano come un fratello” ...