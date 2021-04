Milano | aggressioni e rapine all’Arco della Pace | 4 giovani arrestati | indagati altri nove

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e dueai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. Quattro, tutti incensurati, sono statie messi ai domiciliari dalla Polizia di Stato di, e9 sono stati, per una serie di episodi violenti –– che si sono verificate prevalentemente nella zonamovida dell’Arco. Sono in corso perquisizioni a carico diminorenni, incensurati, appartenenti allo stesso gruppo. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire la dinamica delle ...

Advertising

SkyTG24 : Movida violenta a Milano: 4 giovani arrestati, altri 9 indagati - rep_milano : Movida violenta a Milano, quattro ventenni arrestati per rapine e aggressioni all'Arco della Pace… - cjmimun : Quattro giovani, tutti incensurati, sono stati messi ai domiciliari dalla Polizia di Milano, e altri 9 sono stati i… - GiornaleLORA : Milano, movida violenta con aggressioni e rapine all’Arco della Pace: la Polizia arresta 4 ventenni e indaga nove m… - MaurizioTorchi2 : RT @nonvotoilpd: Milano, #FratelloDiBergoglio immigrato africano già noto per aggressioni con tanto di sassi e bottiglie lanciate contro pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aggressioni

Il Fatto Quotidiano

Ma il numero dellefisiche rappresenta l'11 per cento degli incidenti. Un terzo delle molestie (il 35,4) avviene in posti di lavoro, il 25,3 in strada e il 9,8 nei parchi pubblici. Un ...Intanto i governatori di sedici dei 27 stati del Brasile hanno manifestato la propria 'indignazione' per la crescente 'ondata di' e istigazione alla violenza 'attraverso la diffusione ...L’intervento della polizia locale ha evitato il peggio. L’autore del pestaggio sorpreso, dopo poche ore, a vendere droga all’Umbertino ...Intorno alle 21.55 di sabato scorso, una capitreno è stata aggredita da un gruppo di delinquenti tra le stazioni di Milano Lancetti e Milano Villapizzone ...