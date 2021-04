Marica Pellegrinelli e Simone Susinna | insieme nel mare di Sardegna

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nonostante i rumors su un avvicinamento trae Eros Ramazzotti, spuntano delle foto conLa bellissima e solareè protagonista di uno spot. Si tratta di Kampos, il brand di swimwear, che ha scelto la modella e l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi per la lanciare la nuova collezione per l’estate. Il marchio è nato in Costa Smeralda nel 2019 con uno spirito ecofriendly: è votato alla salvaguardia degli oceani e alla sostenibilità. Proprio sul profilo Instagram di Kampos vi sono molte foto die diSusina che indossano magliette bianche e intimo bianco mentre sono in acqua tra gli ...