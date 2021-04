L’Alta via come il Cammino di Santiago: la Liguria ci prova (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA – Trasformare l’Alta via dei monti liguri, l’insieme dei sentieri che collega tutto l’arco montuoso ligure da Ventimiglia a Ceparana, in un’esperienza turistica sostenibile che non abbia nulla da invidiare al Cammino di Santiago o alla via Francigena, con la creazione di punti tappa con servizi adeguati e una serie di collegamenti tra i borghi montani e il tracciato principale. È l’obiettivo di “Av 2020”, il progetto di cooperazione regionale presentato questa mattina e che potrà contare su un finanziamento di 1,33 milioni del Piano di sviluppo rurale. “Da sentiero di crinale a rete di persone: è nato così il progetto di cooperazione tra i cinque Gruppi di azione locale della nostra regione- spiega il vicepresidente e assessore a Entroterra e marketing territoriale, Alessandro Piana– integrare le eccellenze liguri con il miglioramento e il monitoraggio di sentieri, immobili e rifugi significa puntare sulla promozione esperienziale, ricreativa e culturale della nostra regione, favorendo le attività a contatto con la natura così richieste”. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA – Trasformare l’Alta via dei monti liguri, l’insieme dei sentieri che collega tutto l’arco montuoso ligure da Ventimiglia a Ceparana, in un’esperienza turistica sostenibile che non abbia nulla da invidiare al Cammino di Santiago o alla via Francigena, con la creazione di punti tappa con servizi adeguati e una serie di collegamenti tra i borghi montani e il tracciato principale. È l’obiettivo di “Av 2020”, il progetto di cooperazione regionale presentato questa mattina e che potrà contare su un finanziamento di 1,33 milioni del Piano di sviluppo rurale. “Da sentiero di crinale a rete di persone: è nato così il progetto di cooperazione tra i cinque Gruppi di azione locale della nostra regione- spiega il vicepresidente e assessore a Entroterra e marketing territoriale, Alessandro Piana– integrare le eccellenze liguri con il miglioramento e il monitoraggio di sentieri, immobili e rifugi significa puntare sulla promozione esperienziale, ricreativa e culturale della nostra regione, favorendo le attività a contatto con la natura così richieste”.

