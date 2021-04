Lagaccio | restyling per l’ex rimessa Amt

Leggi su ilsecoloxix

(Di giovedì 1 aprile 2021) Progetto del Comune per realizzare 135 posti per auto e 65 per moto con 3,5 milioni di euro, tra fondi statali e mutui. Piciocchi: “Cantieri entro l’anno”. Trasporto pubblico: polemica per la scelta della giunta di passare dai filobus ai bus elettrici