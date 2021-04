Il medico: “Serie A in allarme per il Covid”, il Sassuolo non convoca i calciatori impegnati con la Nazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ scoppiato un focolaio nella Nazionale italiana, l’ultimo caso è stato quello di Leonardo Bonucci della Juventus. E’ allarme per altre possibili positività. Gianni Nanni, medico del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A ha parlato al telefono con l’Ansa: “E’ una situazione di allarme. Noi al Bologna abbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui: lo faremo con tamponi continui e spogliatoio personalizzato fino a sabato, giorno della partita con l’Inter”. La Roma ha comunicato la negatività dei calciatori impegnati in Nazionale e saranno a disposizione per il prossimo match di campionato, discorso diverso per il Sassuolo che ha deciso di non convocare i due calciatori ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ scoppiato un focolaio nellaitaliana, l’ultimo caso è stato quello di Leonardo Bonucci della Juventus. E’per altre possibili positività. Gianni Nanni,del Bologna e responsabile sanitario dei club diA ha parlato al telefono con l’Ansa: “E’ una situazione di. Noi al Bologna abbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui: lo faremo con tamponi continui e spogliatoio personalizzato fino a sabato, giorno della partita con l’Inter”. La Roma ha comunicato la negatività deiine saranno a disposizione per il prossimo match di campionato, discorso diverso per ilche ha deciso di nonre i due...

