Guerra al Covid e bandierine. Pd e Lega, concentratevi sul nemico (Di giovedì 1 aprile 2021) Ma è davvero una priorità l'approvazione della proposta di legge sull'omofobia? O, forse, lo è il rilancio di quella sullo ius soli ? È davvero così urgente che il Parlamento italiano metta in cima ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ma è davvero una priorità l'approvazione della proposta di legge sull'omofobia? O, forse, lo è il rilancio di quella sullo ius soli ? È davvero così urgente che il Parlamento italiano metta in cima ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - TgLa7 : Covid: #Curcio, siamo in guerra, servono norme da guerra - lostatoincrisi : Covid-19: Cosa succedeva un anno fa? 1/4/2020 Il Segretario Generale ONU: pandemia Coronavirus è la “peggior crisi… - oldo_bis : RT @riotta: Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini della guerra as… - Moixus1970 : RT @riotta: Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini della guerra as… -